Le SPF Emploi déclare illégale la CCT de XLG Home liant titres-repas et absentéisme

Les services du SPF Emploi ont reconnu comme "illégale" et "discriminatoire" une convention collective de travail (CCT) imposée par l'entreprise de titres-services XLG Home, ont annoncé jeudi les syndicats. Cette CCT visait à octroyer des titres-repas individuels en fonction du nombre de jours d'absence pour cause de maladie des aide-ménagères. "Cette énième tentative de détournement de la loi a été déjouée grâce au travail et à la persévérance des organisations syndicales", s'est réjoui le camp syndical.