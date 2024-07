L'épouse du chef présumé du premier cartel uruguayen arrêtée à Madrid

L'épouse de Sebastian Marset, accusé d'être l'un des plus puissants trafiquants de drogue du sud de l'Amérique latine, a été arrêtée à l'aéroport de Madrid alors qu'elle arrivait de Dubaï, a annoncé mercredi la police nationale espagnole.

La femme du chef présumé de Primer Cartel Uruguayo (PCU) était "recherchée par les autorités paraguayennes pour des délits de trafic de stupéfiants, d'organisation criminelle et de blanchiment d'argent", a déclaré la police dans un communiqué.

"La femme arrêtée faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et doit purger une peine de prison maximale de 22 ans et six mois", a ajouté la police.