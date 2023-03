Les créanciers approuvent le plan de sauvetage de la maison-mère allemande de Galeria Inno

Galeria est la plus grande chaîne de grands magasins d'Allemagne, mais elle est en mauvaise posture depuis un certain temps. Au début du mois, l'entreprise a annoncé son intention de fermer 47 de ses 129 grands magasins et de supprimer plus de 4.000 de ses 17.000 emplois. La filiale belge Inno n'est toutefois pas impliquée dans cette opération de restructuration.

En octobre, Galeria avait entamé une procédure de protection contre ses créanciers, pour la deuxième fois en trois ans. Un phénomène notamment dû à l'inflation élevée en Allemagne, à cause de laquelle les consommateurs y dépensent moins.