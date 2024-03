Les exposants du salon Horecatel saluent "la qualité des visiteurs"

"Nous préférons désormais mettre l'accent sur la satisfaction des exposants", a souligné jeudi Julie Wéry, responsable communication du WEX, en charge de l'organisation du salon. "À ce titre, les exposants trouvent que les nouveautés mises en place cette année ont permis d'avoir des visiteurs plus qualitatifs. Le fait d'avoir mis le focus sur des secteurs tels que l'hôtellerie ou les collectivités a permis de faire revenir des visiteurs qui ne trouvaient plus leur intérêt dans le salon, mais qui finalement s'y retrouvent."

Quelque 370 exposants ont participé à l'événement qui se tenait du 10 au 13 mars dans les six palais du WEX de Marche-en-Famenne. Parmi les nouveautés au programme de cette 57e édition d'Horecatel, les Horecatel Hospitality Awards ont décerné le prix de la plus belle terrasse au restaurant 7 By Juliette à Durbuy. Celui de la meilleure expérience wellness/spa a été attribué au Château d'Urspelt à Luxembourg, alors que celui de l'hébergement touristique le plus insolite allait à CIMEO, à Liège. Enfin, le prix de l'espace le plus instagrammable a récompensé les Cabanes de Rensiwez à Mabompré et celui du gîte le plus éco-durable a honoré la Grange d'Ychippe, à Ciney.