Les "glaces éternelles" des glaciers allemands condamnées à terme

"Nous sommes encore en train d'analyser les données et il semble que les glaciers de Berchtesgaden n'aient pas connu un été aussi mauvais", a expliqué le glaciologue Christoph Mayer. "Nous avions encore de la neige à certains endroits vers la fin de la saison." La neige reflète en effet la lumière du soleil et protège ainsi la glace. Un printemps froid accompagné de chutes de neige tardives a probablement également contribué à ralentir la fonte.

De nouvelles mesures effectuées par les scientifiques montrent que le Watzmann et le Blaueis, près de Berchtesgaden, ont perdu relativement peu de surface l'été dernier. Le volume de glace est toujours en cours d'analyse et cette tâche s'avère complexe.

Sur le Zugspitze, le plus haut sommet du pays, la situation est pire. Jusqu'à l'année dernière, il y avait trois glaciers sur cette montagne, mais la partie sud du Schneeferner a perdu ce statut après l'été chaud de 2022. Cette année, la partie nord du Schneeferner a également considérablement rétréci et, à l'horizon 2030, il ne devrait plus être qualifié de glacier.

En juillet, des représentants des Églises protestante et catholique ont célèbre un requiem pour la partie nord du Schneeferner, en guise d'avertissement sur la crise climatique et les dangers pour la nature et l'humanité.