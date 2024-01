Les hébergements touristiques, têtes d'affiche du 26e salon Batimoi au WEX

Lors de cette édition 2024, un hall d'exposition complet sera consacré à la thématique des hébergements touristiques. "Gîte, tiny house, modules et autres habitats légers... Il en existe de toutes les tailles, formes et matériaux. Ce mode de logement est de plus en plus prisé, que ce soit pour des vacances ou pour y habiter de manière permanente", soulignent les organisateurs. Les exposants présents au sein du Palais 2 du WEX proposeront toute une panoplie de services et solutions pour ce type de logement.

Partenaire de l'événement, l'entreprise Ardennes-étape animera des conférences sur l'ouverture et la location d'un gîte en Ardenne, ainsi que sur les "atouts clés des gîtes les plus performants". Le Palais 2 comprendra également un village de services (fédération, société de nettoyage, consultant hôtelier, location de vacances) et un espace rassemblant les hébergements insolites.