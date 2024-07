Les secours à la recherche d'un moniteur scout tombé dans le lac de Vielsalm

Les pompiers ont été appelés vers 04h30 lundi matin par un groupe de jeunes moniteurs d'une unité scout, après la chute de l'un des leurs dans le lac de Vielsalm, a indiqué Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours. Le moniteur est âgé d'une vingtaine d'années. Il est originaire de Louvain, a rapporté le bourgmestre de Vielsalm Elie Deblire à plusieurs médias.

Les pompiers, présents avec deux drones ainsi qu'une dizaine de pompiers de la zone Luxembourg et six de la zone DG (communauté germanophone), ont mené en fin de nuit et en matinée des recherches sur l'ensemble des berges et autour du lac, sans trouver trace de la personne disparue. "Les recherches sont actuellement interrompues, en attendant l'arrivée d'un bateau et de renforts de la protection civile", a rapporté Stéphane Thiry.