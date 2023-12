L'UE et le Chili signent de nouveaux accords commerciaux et politiques

L'Union européenne et le Chili ont signé mercredi des accords de commerce et de coopération politique, qui doivent notamment donner à l'UE un meilleur accès à certaines matières premières d'importance critique, comme le lithium pour la production de batteries électriques.

"Cet accord moderne et ambitieux sera bénéfique pour nos économies, en offrant de nouvelles possibilités à nos PME, notamment, tout en nous aidant à diversifier nos chaînes d'approvisionnement", a affirmé le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, à l'occasion de la signature avec les autorités chiliennes et la présidence espagnole du Conseil de l'UE.

Selon la Commission, l'accord commercial supprime les droits de douanes sur 99,9% des exportations de l'UE à leur entrée au Chili (tous les produits sauf le sucre). Une coopération et un accès élargi aux matières premières et aux combustibles propres essentiels à la transition vers une économie verte, tels que le lithium, le cuivre et l'hydrogène, sont aussi prévus.