L'Ukraine commence à utiliser des armes à sous-munitions américaines

Plus tôt dans la journée, des médias américains avaient indiqué que les troupes ukrainiennes ont commencé à utiliser ces armes controversées dans le sud-est du pays pour détruire les positions russes, qui retardent ainsi la contre-offensive ukrainienne.

L'Ukraine ne confirme et n'infirme pas non plus l'usage de ces bombes que les États-Unis avaient longuement hésité à donner. Kiev a promis de ne pas les utiliser dans des régions densément peuplées ou sur le territoire russe.

Les armes à sous-munitions sont des missiles, des bombes ou des obus qui explosent dans le ciel, au-dessus de la cible. Elles sont conçues pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives. Elles sont controversées parce qu'un grand nombre des explosifs ne détonent pas et restent sur place, mettant ainsi la vie des résidents en danger. Plus d'une centaine de pays ont renoncé à leur utilisation en vertu de la convention d'Oslo - mais ni les Etats-Unis ni la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a menacé d'utiliser ces armes si l'Ukraine commençait à le faire. Beaucoup d'experts - et les Ukrainiens eux-mêmes - affirment que la Russie les utilise déjà depuis longtemps.