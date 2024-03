Manon Aubry, la rapide ascension au sein de La France insoumise

Il y a cinq ans, beaucoup pensaient qu'elle était la fille de Martine Aubry. Maintenant qu'elle n'est plus novice dans le monde politique, Manon Aubry s'est fait un prénom pour sa deuxième élection européenne en tant que tête de liste des Insoumis.

Et Manon Aubry s'est vite adaptée à la politique. En quelques années elle est devenue la numéro 3 de LFI et co-présidente du groupe de la gauche au Parlement européen.

"Ils m'ont prise comme j'étais mais sans énormément me coacher, ce qui aurait peut-être été utile sur le coup", raconte dans un sourire cette brune aux cheveux bouclés, qui précise avoir "appris en marchant".

"Je n'avais jamais assisté à un meeting politique de ma vie, mon premier meeting j'étais sur scène et je tenais le micro", se rappelle l'énergique jeune femme de 34 ans.

"Elle a une double facette: un petit côté activiste, avec ses interventions un peu coup de poing en plénière, déguisée en Rosie la riveteuse dans l'hémicycle. Et en parallèle de ça, elle est très consciente des rouages politiques, institutionnels, elle est comme un poisson dans l'eau dans ces milieux-là", raconte sa collègue eurodéputée insoumise Leila Chaïbi.

L'intéressée dit "assumer" son côté activiste, et s'amuse de la différence de traitement qui lui est réservée dans les médias depuis qu'elle est passée du combat associatif au monde politique.

"Je dis exactement la même chose sur les plateaux télé avec ma casquette France insoumise que quand j'y allais pour Oxfam, et on va dire que je suis l'immense bolchevik qui veut brûler les riches. Non, je veux juste les taxer", explique cette spécialiste de la lutte contre l'évasion fiscale.