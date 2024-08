Opération anti-mafia de grande envergure contre une organisation palermitaine

Une enquête de plus de deux ans a mis au jour un système complexe de blanchiment d'argent géré par une famille mafieuse de Palerme, annonce mardi un communiqué d'Eurojust, l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne. La valeur totale de ses profits est estimée à plus de 500 millions d'euros.

En 2016, les suspects ont déplacé leurs activités au Brésil. L'un des principaux membres du gang s'est installé à Natal pour créer plusieurs sociétés. La plupart étaient impliquées dans de grands projets immobiliers et de construction. Le patrimoine total de la famille ainsi créé est estimé à plus de 500 millions d'euros.

Les autorités italiennes et brésiliennes enquêtent sur ce dossier depuis 2022. Cela a permis de découvrir les activités du gang en Suisse.

Le 13 août, une vaste opération coordonnée a eu lieu en Italie, en Suisse et au Brésil. En Italie, 21 perquisitions ont été effectuées aux domiciles des membres présumés du gang et dans les bureaux de leurs sociétés. Un suspect a été arrêté au Brésil et des actifs financiers d'une valeur de 50 millions d'euros appartenant à 17 personnes (toutes sous enquête) ont été saisis, ainsi que 12 sociétés actives dans les secteurs de l'immobilier, de la construction et de l'hôtellerie. En Suisse, la maison d'un homme d'affaires italien a été perquisitionnée.