Parlement européen: des niveaux d'exposition à l'amiante dix fois plus bas qu'auparavant

La limite d'exposition professionnelle (LEP) sera dix fois inférieure, puisque la valeur limite sera réduite de 0,1 à 0,01 fibres d'amiante par centimètre cube (cm³), sans période de transition.

Autre mesure: après une période de transition maximale de six ans, les États membres devront adopter une technologie plus moderne et plus précise afin de détecter les fibres, à savoir la microscopie électronique. Ils auront alors la possibilité soit de réduire le niveau à 0,002 fibres d'amiante par cm³ hors fibres fines, soit à 0,01 fibre d'amiante par cm³ incluant les fibres fines.