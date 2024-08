Philips poursuit un labo pour les pertes autour des appareils pour l'apnée du sommeil

Selon Philips, le laboratoire américain PSN Labs aurait surestimé les risques liés à ses appareils pour l'apnée du sommeil en raison "de tests et d'analyses incorrects". Sur la base des recherches du laboratoire, Philips a décidé de rappeler 5,6 millions d'appareil dans le monde en 2021. Les dommages sont estimés à 4 à 5 milliards d'euros.

PSN Labs avait estimé que la mousse insonorisante utilisée dans les appareils pouvait s'effriter et provoquer des problèmes de santé chez les utilisateurs. Philips a déclaré avoir ensuite procédé à des "tests approfondis et indépendants" et conclu qu'il était "peu probable que la mousse contenue dans ces appareils cause des dommages à la santé des patients".