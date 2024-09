Raffaele Fitto, l'espoir italien d'un portefeuille en or à la Commission

L'Italie souhaite obtenir pour son ministre expérimenté Raffaele Fitto un poste de tout premier plan au sein de l'UE, une nomination susceptible d'apaiser les rapports entre Bruxelles et le gouvernement d'extrême droite au pouvoir à Rome.

La nomination potentielle à un poste aussi puissant de ce membre du parti post-fasciste Fratelli d'Italia (FDI) de Mme Meloni a suscité l'inquiétude, l'eurodéputée française centriste Valérie Hayer la jugeant "intenable".

Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, connu pour ses conflits répétés avec Bruxelles, a de son côté adoubé le 6 septembre M. Fitto, le qualifiant d'"homme excellent".

Considéré comme l'un des membres les plus modérés du gouvernement et doté d'une longue expérience européenne, Raffaele Fitto, 55 ans, est actuellement chargé de superviser le déblocage et la gestion des fonds du plan européen de relance, dont l'Italie est le premier bénéficiaire avec 200 milliards d'euros.