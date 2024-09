Royaume-Uni : Starmer promet une refonte du système de santé après un audit accablant

Difficultés pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, listes d'attente à rallonge pour être traité à l'hôpital, urgences débordées : le National Health Service (NHS), créé peu après la Deuxième guerre mondiale pour offrir des soins gratuits à tous, n'est plus que l'ombre de lui-même.

"Le NHS est peut-être cassé mais il n'est pas à terre" et "ce gouvernement travaille à définir un plan sur dix ans" qui sera "différent de tout ce qui a été fait jusqu'ici", a dit le Premier ministre.

Jeudi, il a annoncé vouloir procéder à "la plus grande réorganisation" du NHS depuis sa mise en place, après la publication d'un rapport commandé par le gouvernement au début de l'été.

Sa remise sur pied est apparue comme un sujet majeur dans la campagne électorale qui a porté Keir Starmer au pouvoir en juillet dernier et le travailliste en a fait l'une de ses priorités.

Le rapport de 142 pages paru jeudi conclut que le fonctionnement du service de santé public s'est détérioré ces quinze dernières années et qu'il est dans un "état critique".

Et les causes en sont multiples, d'après son auteur, Ara Darzi, un chirurgien et membre indépendant de la Chambre des Lords, la chambre haute du Parlement : manque d'investissements, tentative de réorganisation inefficace, pandémie du Covid-19.

Le rapport souligne aussi l'augmentation du nombre des patients souffrant d'une maladie de longue durée, comme le diabète et l'hypertension artérielle.