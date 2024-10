Russie: 12 ans de prison pour des liens avec des combattants pro-ukrainiens

Evguéni Michtchenko a été condamné pour des liens avec la "Légion Liberté de la Russie", une unité qui combat les forces russes en Ukraine et se dit composée de Russes anti-Poutine, selon l'agence d'Etat Ria Novosti, citant le porte-parole d'un tribunal militaire moscovite.

La Russie a engagé une répression tous azimuts de l'opposition et des soutiens de l'Ukraine, depuis que Moscou a lancé ses troupes à l'assaut de sa voisine le 24 février 2022.

Selon les enquêteurs, M. Michtchenko, 50 ans, a proposé à cette organisation, qui a revendiqué plusieurs incursions armées en Russie, de "se servir de ses terrains dans les régions de Moscou et de Smolensk et leur a envoyé des photos et des vidéos de sites stratégiques".

Selon le média russe d'opposition Mediazona, spécialisé dans les affaires judiciaires liées à la répression en Russie, Evguéni Michtchenko est un militant du "pont Nemtsov", mouvement qui se donne pour tâche de préserver la mémoire de l'opposant Boris Nemtsov, assassiné par balles en février 2015 sur un pont du centre de Moscou, à deux pas du Kremlin.

Ces militants veillent notamment à ce qu'il y ait toujours des fleurs et des bougies sur le lieu de l'assassinat, un mémorial que la police déblaye régulièrement.