Scène hallucinante à Londres: sans aucune sécurité et muni d'un drapeau palestinien, un homme a… escaladé Big Ben

La tour, officiellement nommée "Elizabeth Tower", fait plus de 96 mètres de hauteur. Des images circulaient en matinée sur les réseaux sociaux et dans les médias britanniques. L'homme s'est arrêté dans son escalade sur un renfoncement à un des coins de la tour, à hauteur de l'étage supérieur du bâtiment qui la prolonge.

On le voit pieds nus, casquette vissée sur la tête, téléphone portable en main, alors qu'il a enveloppé le pignon en pierre derrière lequel il se tient debout d'un drapeau palestinien et d'un keffieh, le foulard emblématique de la cause palestinienne.