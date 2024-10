Sommet des Brics en Russie: Lula annule son déplacement pour raison médicale

La Russie accueille du 22 au 24 octobre une vingtaine de dirigeants à Kazan, sur la Volga, pour un sommet de ce bloc diplomatique associant à l'origine le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et rejoint cette année par quatre pays (Ethiopie, Iran, Egypte et Emirats arabes unis).

Le président russe Vladimir Poutine entend montrer avec ce sommet l'échec de la politique d'isolement et de sanctions menée par les Occidentaux en réponse à l'invasion de l'Ukraine.