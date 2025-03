Sommet extraordinaire à Bruxelles: l'Europe et l'Ukraine sont à un "moment décisif"

"Durant toute cette période, et la semaine dernière, vous étiez avec nous", a remercié le président ukrainien, en référence à la rude altercation qu'il a connue vendredi dernier à la Maison-Blanche, avant que l'administration Trump ne suspende l'aide militaire américaine et l'assistance en renseignement à son pays.

"Ce ne sont pas que des mots, nous le ressentons, nous sentons et nous savons que nous ne sommes pas seuls. C'est très important que vous ayez envoyé un signal fort au peuple ukrainien", a ajouté M. Zelensky, entouré du président du Conseil européen Antonio Costa et de Mme Von der Leyen. Volodymyr Zelensky a remercié "tous les dirigeants européens" pour le soutien fort reçu depuis le début de la guerre.

"Vous serez toujours le bienvenu ici à Bruxelles", avait déclaré juste auparavant M. Costa. Le Portugais a souligné l'importance des décisions attendues ce jeudi pour que l'Europe dépense plus, mieux et accroisse ses propres capacités militaires. "Ce qui dynamisera aussi la défense de l'Ukraine". L'objectif des Européens est "une paix juste, complète et durable", a confirmé Antonio Costa. Et l'UE sera encore aux côtés de l'Ukraine lorsque des négociations de paix s'engageront, "au moment que vous aurez jugé être le bon", a-t-il insisté, à l'adresse de Volodymyr Zelensky.

L'Europe est confrontée à un danger clair et immédiat

Ursula von der Leyen a embrayé, en soulignant l'importance du plan de réarmement de l'Europe qu'elle a présenté mardi, et qui vise à mobiliser, dans un premier temps, quelque 800 milliards d'euros. "L'Europe est confrontée à un danger clair et immédiat. Elle doit être en mesure de se protéger, de se défendre, tout comme nous devons donner à l'Ukraine les moyens de se protéger et d'œuvrer en faveur d'une paix juste et durable", a-t-elle déclaré.