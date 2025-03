"La Belgique se tient à vos côtés": Volodymyr Zelensky a rencontré le roi Philippe, qui affirme son soutien et son admiration

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu jeudi en audience par le Roi au Palais royal. Philippe a exprimé le soutien et l'admiration de la Belgique envers son interlocuteur qu'il rencontrait pour la troisième fois.

Le président ukrainien a adressé ses remerciements au Roi et au peuple belge. "Il est crucial de sentir et d'entendre l'Europe à nos côtés. C'est d'une grande importance pour notre peuple"; a-t-il affirmé.

La tonalité du message adressé par le Roi au président ukrainien tranchait avec celle entendue outre-Atlantique depuis quelques semaines. "La Belgique se tient à vos côtés", a-t-il assuré dans les premières minutes de la rencontre auxquelles la presse a pu assister. "En Belgique, nous sommes réellement impressionnés par la manière dont vous menez les entretiens, la dignité que vous avez montrée ces derniers jours et la manière dont vous cherchez une solution pacifique avec des garanties pour votre pays. Ensemble, avec nos collègues européens, nous vous aiderons".

Lors de sa première visite au Palais, en 2023, le président ukrainien avait offert au souverain belge un fragment d'un avion russe abattu en Ukraine.

Une première rencontre avec De Wever

Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky a rencontré le premier ministre Bart De Wever, pour la première fois physiquement après un entretien téléphonique il y a quelques jours. "L'Ukraine peut continuer à compter sur notre soutien", a assuré Bart De Wever. "Notre pays ne peut pas accepter que des décisions concernant l'avenir de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe soient prises sans l'Ukraine et ses alliés européens", a affirmé le Premier ministre.

Bart De Wever a également souligné le rôle de la Russie dans le conflit. "La Russie est l'agresseur, l'Ukraine est la victime. Nous ne devons jamais perdre cela de vue".

La délégation ukrainienne a remercié la Belgique pour son soutien politique, financier et militaire continu. Interrogé sur ses attentes à l'égard de la réunion européenne, le président ukrainien a insisté sur le soutien qu'il attendait de l'UE. "Nos équipes ont commencé à travailler, elles sont en contact. J'espère que nous pourrons débloquer le soutien. Aujourd'hui, nous sommes en Europe et c'est important que nous obtenions la poursuite du soutien de nos collègues européens", a déclaré Volodymyr Zelensky à son arrivée.

©Belga

Il a été convenu que le Premier ministre De Wever et des membres de son gouvernement se rendraient en Ukraine "dès que cela serait possible".

Les deux hommes ont eu un premier entretien en tête à tête suivie d'une réunion à laquelle ont pris part le ministre belge de la Défense, Theo Francken, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Syhiba, ainsi que plusieurs conseillers, dont le chef de cabinet du président Zelensky, Andriy Yermak.

©Belga

Ensuite, Volodymyr Zelensky a rejoint le quartier européen pour participer au sommet européen extraordinaire. "Nous sommes très reconnaissants de ne pas être seuls. Et ce ne sont pas seulement des mots. Nous le ressentons", a déclaré aux journalistes le président ukrainien, avant cette réunion des dirigeants des vingt-sept pays de l'UE destinée à muscler la défense européenne et soutenir l'Ukraine en guerre.

Dans l'après-midi, Volodymyr Zelensky est attendu au Palais de Bruxelles. Le roi Philippe le recevra en audience, a annoncé le Palais mercredi soir.

Volodymyr Zelensky avait déjà été reçu en février 2023 par le roi Philippe, avec le Premier ministre d'alors Alexander De Croo, puis une nouvelle fois en mai 2024, dans le cadre de la signature d'un accord bilatéral de sécurité.

