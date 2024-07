Sophie Wilmès élue dès le premier tour à l'une des vices-présidences du Parlement européen

Alors que son groupe libéral et centriste Renew Europe a connu un net recul aux dernières élections européennes, Sophie Wilmès (MR) s'était démarquée au niveau européen en battant le record de voix de préférence (543.821) sur sa circonscription, en Belgique francophone.

Mardi, elle a fait partie des onze candidats aux postes de vices-présidents à avoir été élus dès le premier tour. Elle a récolté le 10e meilleur score, avec 371 voix. La majorité absolue des votes valides était de 333 voix. Un second tour est convoqué pour pourvoir les trois derniers sièges, que se disputeront six élus. Les candidats du groupe de droite à extrême droite ECR, et des groupes d'extrême droite Patriotes et ESN, ainsi que de l'extrême gauche (La Gauche), ne sont pas passés jusqu'ici.