"Tout est abîmé et détruit": après les inondations en Espagne vient le nettoyage titanesque et la solidarité s'organise

Dans les régions espagnoles impactées par les les torrents, une fois que l'eau s'est retirée, il ne reste plus que la boue, des débris, des décombres. Les Espagnols qui ont fui leur maison retrouvent leur habitation, ou du moins ce qu'il en reste. Ils sont des milliers à avoir tout perdu.

"La difficulté, c'est qu'on n'a pas d'électricité, pas de réseau téléphonique. Il y a des pierres, du sable, des arbres partout, on ne sait pas par quoi commencer", explique un autre riverain.

A Montalban, en Espagne, les habitants se livrent à un combat quasi insurmontable : comment évacuer les amas de boue désormais scellés sur le sol ? La force des bras ne suffira pas cette fois. Il faut attendre l'arrivée des machines, réquisitionnées sur d'autres urgences. "Il va falloir tout remettre en ordre, c'est notre priorité, la propreté. Ici tout est abîmé et détruit, donc il faut nettoyer", témoigne un habitant.

Jour et nuit, les sinistrés s'affairent pour tenter de récupérer ce qui est encore possible. Mais la fatigue s'accumule, certains habitants sont à bout. Ils n'ont pas dormi depuis deux jours. "Si vous allez là-bas, c'est la misère. Je n'avais pas vu cela depuis des années. C'est triste, tellement triste. Il y a ceux qui ont tout perdu et ceux qui tentent de sauver leurs entreprises comme ils peuvent", sanglotte l'une d'elles.

Dans un restaurant de Jerez de la Frontera, quelques tables semblent encore attendre le client. Mais les frigos sont vides. Des milliers d'euros de marchandises ont dû être jetés. "Un jour comme aujourd'hui, je fais 60 à 70 repas. Mais là je ne peux pas. Donc ce qui me restait de nourriture, je l'ai donné aux sinistrés. Parce que les pauvres, la tempête leur a tout pris", raconte le gérant.

La solidarité s'organise un peu partout. Devant des milliers d'habitations, les montagnes de souvenirs détruits s'accumulent d'heure en heure.