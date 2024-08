Trop de touristes à Venise? La ville essaye de nouvelles mesures pour limiter ce flux incessant

Jusqu'à ce mercredi, pour parler à des grands groupes de touristes, les guides utilisaient un haut-parleur. C'est terminé désormais, ils sont interdits. Autre interdiction: les groupes de plus de 25 personnes.

Les 50.000 habitants de Venise sont étouffés par les touristes et favorables à toutes les mesures susceptibles de soulager leur vie et leur ville: "Les Vénitiens sont tous d'accord, même les commerçants", "Nous vivons ici depuis toujours et dans la rue, il faut toujours demander la permission. Excusez-moi, je peux passer. Et si j'ai un caddie pour mes courses, c'est encore pire", peut-on entendre.