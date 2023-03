Ukraine: des hommes, des canons et la mort pour défendre Bakhmout

Ils sont équipés de fusil kalachnikov, de traditionnels lance-roquettes antichar RPG7 mais aussi d'AT4 suédois, plus modernes et jetables après usage. Dans leur paquetage, ils emportent aussi des grandes pelles.

Sacs de couchage et tapis de sol complètent leur barda, en plus de boites de conserve, d'encas, de l'eau, des jus de fruit et des habituelles boissons énergétiques, canettes kaki estampillées "Non Stop Military Edition".

Les soldats entourent leurs casques et le haut de leur bras droit de bandes de scotch vert - signe de reconnaissance - puis embarquent sur le véhicule à chenilles.

Le chauffeur, Serguiï, 34 ans, conduit régulièrement des soldats sur le front et ramène ceux ayant été relevés.