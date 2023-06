Un historien de l'ERM "de plus en plus convaincu" que le barrage s'est effondré

"Je suis de plus en plus convaincu que ni les Ukrainiens ni les Russes n'ont fait sauter le barrage de Nova Kakhovka, mais qu'il s'est effondré en raison de bombardements antérieurs et de l'usure du temps", affirme Tom Simoens, historien à l'Ecole royale militaire (ERM). "Cette destruction représente des avantages et des désavantages autant pour les Russes que pour les Ukrainiens."