Un homme recherché en Belgique pour trafic d'êtres humains intercepté à Schiphol

La gendarmerie néerlandaise a appréhendé, à la demande de la Belgique et du Royaume-Uni, un trafiquant présumé d'êtres humains, mercredi à l'aéroport de Schiphol (Amsterdam). Ce Turc de 44 ans est soupçonné d'avoir fourni notamment des canots pneumatiques et des moteurs à des passeurs.

Le parquet et la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale tentent encore d'identifier les dirigeants du réseau. L'arrestation du suspect turc constitue "une étape importante dans une des plus vastes enquêtes sur un trafic organisé et souligne l'importance d'une coopération étroite entre le Royaume-Uni et les membres de l'Union européenne", ont commenté les deux institutions.

Dans cette affaire, l'agence britannique de lutte contre le crime organisé (National Crime Agency, NCA), la police néerlandaise et la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale ont été épaulées par Eurojust et l'agence européenne de coopération policière Europol.

Un juge d'instruction brugeois a demandé l'extradition du suspect.