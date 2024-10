L'ancien PDG de la marque Abercrombie & Fitch inculpé pour trafic sexuel: "Nous tiendrons la marque comme responsable"

L'ancien PDG de la marque de prêt-à-porter américaine Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, a été inculpé avec son compagnon et un autre suspect dans une enquête fédérale pour trafic sexuel menée à New York, rapportent mardi des médias américains et la BBC.

L'enquête porte sur le recrutement, entre 2008 et 2015, d'aspirants mannequins pour la marque qui étaient contraints de participer à des fêtes où ils devaient prendre des drogues, de l'alcool et du viagra pour se livrer à des actes sexuels, selon CNN. Le procureur fédéral de Brooklyn doit tenir une conférence de presse à la mi-journée sur l'affaire.