Un nouveau centre de loisirs ouvrira ses portes à Bastogne début 2025

Après l'ouverture du complexe cinéma CineXtra en 2019, le Bastognard Joffrey Leyn a décidé d'investir dans la création d'un centre de loisirs à destination des jeunes et des familles. Baptisées "NutZ city", ces nouvelles installations comprendront six pistes de bowling, un laser-game, une salle de billard, un espace pour les enfants, et une cafeteria. Le tout se déclinera sur le thème des années 1940-1950, dont un laser-game au décor de ville d'après-guerre en référence à l'histoire de Bastogne.

"On part sur une fréquentation annuelle d'environ 30.000 à 40.000 visiteurs", avance Joffrey Leyn.

"Sans aucun doute, ce concept original et audacieux sera un atout de plus pour Bastogne en termes d'attractivités et de convivialité", souligne le bourgmestre Benoît Lutgen. "Notre renommée, nous la devons aussi et surtout à toutes les personnes qui, comme Joffrey, s'engagent au quotidien pour dynamiser et valoriser notre belle commune."