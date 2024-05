Un projet validé pour la revalorisation du Palais Abbatial de Saint-Hubert

Le conseil des ministres a validé vendredi le projet d'un groupe d'investisseurs pour la valorisation du Palais Abbatial de Saint-Hubert et de ses dépendances, ont annoncé les lauréats en fin de journée. Le projet retenu comprend un hôtel-restaurant, des espaces d'exposition et une brasserie.

Constitué sous l'impulsion de l'intercommunale Idelux, ce groupement rassemble les sociétés ALP, spécialisée en développement et exploitation de projets hôteliers, Europa Expo, active dans la création et la gestion de grandes expositions culturelles, le groupe Haelterman, distributeur de boissons indépendant sur le marché belge, et Étienne Bouillon, maître-distillateur de whisky.

"Notre projet s'articule autour de quatre grands pôles thématiques complémentaires : un pôle "hospitalité", un pôle "culture", un pôle "brasserie" et un pôle "whisky" ", indique le groupement par voie de communiqué. Il est notamment question d'un hôtel, d'un restaurant et d'espaces de séminaire, d'espaces d'exposition, d'une brasserie et d'une distillerie. "Une période de minimum 18 mois est maintenant nécessaire pour mener toutes les études utiles concernant la faisabilité du projet (d'un point de vue architectural, patrimonial, financier, et juridique) avant de confier à ALP un bail emphytéotique", poursuivent les investisseurs, qui expriment leur "enthousiasme à l'idée de poursuivre ce projet d'exception qui se voudra le moteur d'un important redéploiement économique et touristique à Saint-Hubert."