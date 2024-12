Alcool et conduite: en quoi les jeunes sont-ils plus prévoyants que leurs aînés?

Partager:

Selon une enquête réalisée par l'Agence wallonne pour la sécurité routière, les jeunes plus enclins à préparer leur soirée pour éviter de conduire en état d'ébriété.

S'ils sont souvent pointés du doigt, les jeunes de 18-24 ans sont en réalité plus enclins que leurs aînés à planifier leur soirée pour éviter de prendre le volant en état d'ébriété, montre une enquête de l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). À l'occasion d'un évènement festif, les jeunes conducteurs sont près de deux fois plus nombreux à prévoir de dormir sur place (53% contre seulement 28% des conducteurs de plus de 35 ans) ou à planifier un retour à pied (31% contre 17% des plus de 35 ans).

Et lorsque la fête a lieu chez eux, les 18-24 ans déclarent également plus souvent prévoir des solutions pour éviter que leurs invités ne reprennent le volant en état d'ébriété (98% des 18-24 ans contre 90% pour les plus âgés). Ce sont également eux qui osent le plus retenir un ami qui a trop bu, par exemple, en confisquant ses clefs de voiture (23% contre 7% pour les plus de 35 ans). Comment expliquer cette attitude des plus jeunes ? Sur la route, la tranche d'âge des 18-24 ans représente 16% des conducteurs testés positifs à l'alcool après un accident en Wallonie, selon l'Agence wallonne pour la sécurité routière. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette plus grande responsabilisation des jeunes à l'égard de l'alcool au volant, selon l'AWSR. Les jeunes ont notamment grandi avec une meilleure éducation à l'impact de l'alcool au volant, ce qui les rend probablement davantage conscients des risques qui y sont associés.