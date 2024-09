Venezuela: le Premier ministre espagnol juge "impératif de respecter la volonté du peuple"

La situation au Venezuela "est extrêmement préoccupante", a-t-il déclaré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, avant de "réitérer une fois de plus l'engagement indéfectible de l'Espagne en faveur de la démocratie et de la défense des droits humains dans ce pays, et de condamner toute détention ou menace à l'encontre de dirigeants politiques".

L'Espagne a accueilli l'opposant Edmundo González Urrutia, rival du président sortant Nicolas Maduro lors de l'élection présidentielle, visé par un mandat d'arrêt pour ne pas avoir répondu à des convocations de la justice. M. González Urrutia a passé un mois dans la clandestinité avant de quitter le Venezuela pour l'Espagne le 8 septembre.