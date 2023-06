Zelensky veut que l'Ukraine fabrique elle-même toutes ses armes

"Nos soldats auront toujours des armes", a affirmé Zelensky au Parlement à l'occasion du Jour de la Constitution mercredi.

Jusqu'à présent, le pays a reçu des missiles, des tanks et des systèmes de défense aérienne de la part des Occidentaux. Mais son plus haut représentant désire disposer d'un complexe militaro-industriel suffisamment puissant pour rencontrer les besoins de son armée, de ses forces aériennes et de sa cyberdéfense.