Zone euro: l'inflation poursuit son yo-yo en juillet, incertitude pour la BCE

L'inflation dans les 20 pays partageant la monnaie unique a atteint 2,6% sur un an, après 2,5% en juin et déjà 2,6% en mai, tirée vers le haut par une nouvelle progression des tarifs de l'énergie, selon des chiffres publiés mercredi par Eurostat.

La hausse des prix à la consommation se situait déjà à 2,6% en février et enchaîne depuis les petites variations à la hausse ou à la baisse. Elle peine à se rapprocher de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE).

Les analystes de Factset tablaient pour juillet sur un léger recul de l'inflation à 2,4%.

L'inflation sous-jacente - c'est-à-dire corrigée des prix volatils de l'énergie et de l'alimentation - la plus scrutée par les marchés financiers et la BCE, est en revanche restée stable à 2,9%, inchangée depuis mai, selon l'office européen des statistiques.