2.800 personnes rendent un dernier hommage à Philippine à Versailles: "Nous sommes là pour pleurer, prier"

Les obsèques de la jeune étudiante Philippine se sont tenues vendredi après-midi à la cathédrale de Versailles, une semaine après un meurtre qui suscite émotion et débat sur le parcours du suspect, condamné pour viol et en instance d'expulsion.

Le cercueil en bois clair de la jeune femme est sorti après plus de deux heures de cérémonie, sous un rayon de soleil intempestif, avant d'être emmené vers le cimetière de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), une commune voisine d'où était originaire Philippine et où elle devait être inhumée dans l'intimité.

Quelque 2.800 personnes ont assisté aux obsèques de Philippine dans et à l'extérieur de la cathédrale Saint-Louis, selon une source policière.

"Nous sommes là pour pleurer, prier", a souligné dans son homélie l'abbé Pierre-Hervé Grosjean. "La justice fera son travail, cela est vraiment nécessaire mais ce n'est pas suffisant", a ajouté l'homme d'Eglise, appelant chacun à "sortir un peu meilleur de ces funérailles".

L'abbé a aussi rappelé l'engagement religieux de Philippine, au sein notamment de sa paroisse et des Scouts et Guides de France. Mercredi soir, une veillée de prière à l'église Saint-Pierre du Lac de Montigny-le-Bretonneux, fréquentée par Philippine et sa famille, avait rassemblé une centaine de personnes dont ses parents, selon une source policière.

Jeudi, Emmanuel Macron avait exprimé "l'émotion de toute la Nation" après un "crime odieux" et estimé qu'il fallait "chaque jour mieux protéger les Français". "Evidemment, la justice fera son travail", a aussi déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à Montréal.