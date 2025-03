"L'innocence est révolue": que faut-il retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron?

Alors que se tiendra ce jeudi à Bruxelles, un important sommet européen consacré à la guerre en Ukraine et aux questions de défense, Emmanuel Macron a pris la parole mercredi soir pour un discours à la Nation qu'on pourrait résumer en une phrase : "L'innocence est révolue". Le président de la République a voulu sensibiliser les Français aux enjeux d'un monde où la Russie est une menace et où l'Europe n'est plus sûre de pouvoir compter sur les États-Unis.

Le message d'Emmanuel Macron était très clair et se résume en quelques mots. "La menace russe est là et nous touche sans connaître de frontières". Estimant que face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie.

Les cartes complètement rebattues

Il n'a pas exactement renvoyé dos à dos Vladimir Poutine et Donald Trump espérant le rétablissement du dialogue entre le Président américain et son homologue ukrainien. Théoriquement, l'Amérique reste notre alliée. Mais il est clair, comme il l'a dit, que notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. On a effectivement changé d'époque. On est loin du temps où, juste après la chute du mur de Berlin, on imaginait une fin de l'histoire et une paix perpétuelle. Ce qui a abouti à une baisse des budgets militaires qui nous laisse bien démunis aujourd'hui face au retour d'une politique internationale qui ne connaît que la force.