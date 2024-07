80 gendarmes, barrages, chiens: les recherches se poursuivent dans la plus grande discrétion pour retrouver Lina dans les Vosges

Au bout d'un chemin, 80 gendarmes sont mobilisés dont des experts de l'institut de recherche criminelle et des chiens spécialisés en recherche de corps humains. Les fouilles ont lieu sur un terrain vaste, la forêt de Anould s'étend sur 963 hectares. Tout se fait dans la plus grande discrétion, des barrages ont même été installés aux différents points d'entrée de la forêt, impossible de s'y promener à pied et à vélo.

L'opération se déroule à 44 kilomètres du lieu où Lina a disparu. Dans le village de l'adolescente, l'affaire est sur toutes les lèvres. "J'ai fait les courses et j'entendais des gens entre eux discuter de ça de nouveau, je me dis 'tiens c'est bizarre que les gens discutent de nouveau', je ne savais pas qu'il y avait des éléments nouveaux qui étaient arrivés", "On en parle un petit peu parce que c'est pas loin de chez nous et c'est toujours triste que des choses comme ça se produisent", témoignent deux habitantes.

Lina travaillait dans une supérette, dans laquelle l'espoir de la retrouver vivante n'a pas disparu. "On aimerait bien savoir la fin de l'histoire, qu'est ce qui s'est vraiment passé, qu'est ce qui lui a pu lui arriver à Lina, on attend dans l'espoir de la retrouver quand même vivante".

Au cœur de ces investigations, un véhicule longuement recherché par les enquêteurs présents au moment de la disparition de Lina. À l'intérieur, son profil génétique a été retrouvé. Les enquêteurs tentent de reconstituer tout le parcours de cette voiture à la recherche du moindre indice.