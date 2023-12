Actions du personnel des CPAS de Molenbeek et de Schaerbeek qui craignent pour l'avenir

Le personnel des CPAS de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek a arrêté le travail mardi pour exprimer ses craintes de pertes d'emploi après l'annonce de la suppression, pour 2024, de 20 millions d'euros de subventions de la Région bruxelloise destinées à la gestion des aides au surcoût énergétique pour le public précarisé.

Ce coup de pouce accordé aux plus fragilisés a été assorti d'un certain nombre d'embauches en conséquence, en particulier dans le CPAS de Molenbeek, une commune confrontée plus que d'autres à la précarité d'une partie de la population.

Selon le front commun syndical CSC services publics-CGSP-SLFP, les travailleurs sociaux des CPAS bruxellois font face, depuis plusieurs années, à des défis sans précédent: pandémie de covid, crise énergétique, situation en Ukraine, "et maintenant, une crise financière due à la réduction des subventions octroyées par la Région bruxelloise. La récente annonce gouvernementale d'une baisse de 20 millions d'euros en subventions représente non seulement une contrainte financière sévère mais aussi la menace de la perte de 200 emplois essentiels à travers tous nos services".