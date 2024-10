Affaire Grégory: à Lépanges, le "ras-le-bol" des habitants

Situé en hauteur, avec vue panoramique sur la vallée de la Vologne, ses collines et les maisons blanches du bourg, le cimetière de Lépanges jouxte aussi l'église et la mairie.

Près de l'une des entrées, le nom de l'enfant ne figure plus sur la pierre tombale. Tout de lui a disparu lorsque ses parents, Christine et Jean-Marie Villemin, l'ont exhumé et ont incinéré sa dépouille près de 20 ans après sa mort, en 2004. Eux-mêmes vivent en région parisienne.

Un cahier placé dans l'église témoigne du passage de nombreux visiteurs.

"Lieu très émouvant de par les événements cruels, tragiques, inoubliables ! Petit Grégory, comment peut-on garder le silence ?" interroge "Marie du Finistère", dans un message laissé en octobre 2023.