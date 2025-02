Affaire Le Scouarnec: l'ex-épouse du chirurgien pédocriminel accusée d'avoir été "au courant " et de n'avoir "rien fait"

Il n'a pas non plus épargné l'ex-chirurgien. "Moi, je pense qu'il faut l'emprisonner jusqu'à sa mort, ça serait bien pour la société", a-t-il lancé.

De cinq ans son cadet, il a affirmé avoir coupé tout lien depuis son interpellation en 2017 pour le viol de sa voisine de six ans, qui a mené à la saisie de carnets et fichiers où le médecin notait scrupuleusement le nom de ses victimes et les violences sexuelles qu'il leur avait imposées entre 1989 et 2014 dans des hôpitaux de l'ouest de la France.

Faute de temps mardi, Marie-France sera auditionnée mercredi en deuxième partie d'audience.