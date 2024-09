Au procès des viols de Mazan, les conditions de diffusion des vidéos divisent

Christophe SIMON

Les avocats de Gisèle Pelicot ont déploré vendredi les restrictions imposées à la diffusion des vidéos mettant en cause les accusés, appelant au contraire à "avoir le courage de se confronter" à la réalité du viol dans un procès qui doit "changer la société".

Des avocats des 51 accusés se sont demandé si "pour bien passer la justice a besoin de déballage nauséabond".

Jeudi après-midi, des photos et vidéos avaient pour la première fois été diffusées à l'audience, sans public mais en présence de la presse, montrant Dominique Pelicot, le principal accusé, et Jacques C., l'un de ses 50 coaccusés, pratiquer des actes sexuels sur l'épouse du premier, Gisèle Pelicot, visiblement inconsciente.