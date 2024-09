"Aucun incident majeur" lors de la reprise des contrôles aux frontières de l'Allemagne

La reprise des contrôles aux frontières de l'Allemagne avec la Belgique, la France et le Luxembourg s'est déroulée sans incident majeur, selon les forces de l'ordre de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. "Nous avons procédé à des arrestations qui justifient ces contrôles", a indiqué dimanche un porte-parole de la police de Trèves.

Les agents ont constaté des cas de migration illégale, saisi de la drogue et des armes. Plusieurs mandats d'arrêt ont aussi été exécutés et des individus ont été refoulés.

Outre les contrôles fixes, des patrouilles mobiles ont aussi été déployées.

La mesure, ordonnée par la ministre de l'Intérieur et censée endiguer la migration illégale, a été prévue pour une durée de six mois. De tels contrôles ont déjà été instaurés aux frontières avec la Pologne, la Tchéquie et la Suisse depuis octobre 2023, et à celle avec l'Autriche depuis septembre 2015.