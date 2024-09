Barnier sous la pression de ses alliés et du calendrier budgétaire

En quête d'un gouvernement équilibré et renouvelé, Michel Barnier se retrouve sous la pression de sa famille politique qu'il recevra à nouveau lundi, et des macronistes qui voudraient limiter le poids de la droite, alors que des échéances budgétaires cruciales se rapprochent.

Michel Barnier reçoit à nouveau lundi après-midi les responsables de son propre parti, LR: Gérard Larcher, président du Sénat, et les patrons des députés Laurent Wauquiez et des sénateurs Bruno Retailleau.

Le nouveau locataire de Matignon s'était fixé pour objectif de nommer son gouvernement cette semaine. Il souhaite une équipe non seulement "de droite" mais avec des "gens de gauche" et "peut-être" des sortants, tout en incarnant une "rupture".

Les trois ténors avaient déjà rencontré Michel Barnier à Matignon, le 6 septembre, au lendemain de sa nomination. Le Premier ministre s'était à son tour rendu devant les parlementaires LR pour leur rentrée à Annecy (Haute-Savoie) jeudi dernier.

- "Parlement rugueux" -

Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont cités comme de possibles ministres. Mais ils font monter les enchères et exigent que soit menée une "vraie politique de droite" et de "rupture", avec "plus de sécurité" et "moins d'immigration".

Dimitar DILKOFF

La nomination surprise du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné lundi à la Commission européenne après la démission de Thierry Breton tranche un dilemme puisqu'il souhaitait conserver son portefeuille. Et le ministre sortant de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui aussi membre du parti présidentiel Renaissance, ne fait pas mystère de son intérêt pour le poste.