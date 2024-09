Barnier sur ses terres savoyardes auprès de sa famille politique

Après avoir promis mercredi de nommer un gouvernement "la semaine prochaine" et rencontré les trois formations du camp présidentiel (Renaissance, Modem et Horizons), il dialoguera avec les parlementaires LR qui ont donné leur feu vert mercredi à une participation au futur gouvernement mais "pour une vraie politique de droite".

Avec 47 élus à l'Assemblée nationale, la droite joue un rôle pivot. Si son leader de LR, Laurent Wauquiez, avait dans un premier temps écarté d'y participer, la ligne a changé.

- "Otage" -

Dans son intervention devant ses députés, Laurent Wauquiez a posé ses exigences. Il s'est montré préoccupé par "la reconduite de ministres sortants qui ne donneraient pas l'image du changement", exigeant que Michel Barnier "ne soit pas otage de la politique d'hier".

Ludovic MARIN

Il n'a pas caché non plus son opposition à la possibilité d'introduire la "proportionnelle qui menace la stabilité de nos institutions", et attend des précisions de Michel Barnier sur "l'immigration, la trajectoire budgétaire, le péril de l'augmentation d'impôts et la valorisation du travail".