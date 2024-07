Bassines: des milliers d'opposants réunis avant des manifestations redoutées

Partager:

ROMAIN PERROCHEAU Plus de 4.500 opposants aux "méga-bassines" sont déjà réunis jeudi au Village de l'eau dans les Deux-Sèvres, épicentre de la lutte contre ces réserves d'irrigation contestées, dont "10% de black blocs" selon les autorités qui craignent des violences lors de manifestations interdites. Quinze mois après les affrontements entre manifestants radicaux et forces de l'ordre lors d'un précédent rassemblement à Sainte-Soline dans le département, plus de 3.000 gendarmes sont mobilisés autour de la commune de Melle, qui accueille ce rassemblement militant international depuis mardi et jusqu'à dimanche.

Jeudi, à la mi-journée, sous un soleil de plomb, des milliers de personnes, certaines masquées ou cagoulées, vaquaient à leurs occupations sous les divers chapiteaux du campement accueillant ateliers, conférences et formations sur la question de l'eau. "C'est un lieu d'échange, ça donne beaucoup d'énergie. On a l'impression que cette lutte s'affine avec le temps et arrive à grossir de manière spectaculaire", juge Victorin Vallier, 30 ans, technicien des milieux aquatiques en Auvergne et membre du collectif Bassines Non Merci (BNM) - l'un des organisateurs du Village avec les mouvements Soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion, l'union syndicale Solidaires et l'association altermondialiste Attac. Selon les autorités, 450 personnes "connues des services pour activisme violent ou ayant des antécédents judiciaires lors de manifestations" sont aussi présentes sur le camp, dont 123 individus "fichés S".

Les forces de l'ordre indiquent également avoir saisi 1.600 "matériels" dont la moitié considérés comme des "armes par destination" (haches, couteaux, barres à mine, outillages, etc.), ainsi que des matériels de "protection" (casques, masques, lunettes), y compris pour enfants. - "Désobéissance de masse" - Dans ce contexte, deux manifestations au programme de l'événement, qui n'avaient pas été déclarées, ont été interdites : vendredi à Saint-Sauvant (Vienne) sur le site d'une future "bassine" et samedi devant le terminal agro-industriel du port de La Rochelle (Charente-Maritime). PHILIPPE LOPEZ Les autorités appellent les manifestants "de bonne foi" à "rester au Village de l'eau". "Je le redis avec gravité, il est responsable de ne pas participer à ces manifestations interdites", a déclaré jeudi la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubée.