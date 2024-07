Bassines: la préfecture de la Vienne interdit la manifestation d'opposants

Dans ce cadre, deux manifestations sont prévues vendredi à Saint-Sauvant (Vienne) sur le site d'une future "bassine" et samedi devant le terminal agro-industriel du port de La Rochelle (Charente-Maritime), à l'appel notamment du mouvement des Soulèvements de la Terre et du collectif Bassines non merci (BNM).

"Les dernières manifestations non déclarées de ces mêmes organisateurs ont donné lieu à des débordements violents, avec des atteintes aux biens et aux personnes, et plus particulièrement des atteintes inacceptables aux forces de l’ordre", a justifié mardi dans un communiqué la préfecture de la Vienne.

En mars 2023, une manifestation organisée sur le chantier d'une retenue contestée à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) avait donné lieu à de violents affrontements entre militants radicaux et forces de l'ordre.