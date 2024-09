Brésil: Lula limoge un ministre accusé de harcèlement sexuel

"Le président considère que le maintien du ministre à son poste est intenable, en raison de la nature des accusations de harcèlement sexuel", poursuit ce communiqué.

Silvio Almeida, 48 ans, a nié ces accusations avec véhémence dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les qualifiant de "mensonges" et évoquant une "campagne" pour "affecter" son "image d'homme noir occupant une position en vue dans les pouvoirs publics".

Avocat et juriste, cet universitaire est une figure reconnue du milieu intellectuel afro-brésilien.

Le scandale a éclaté jeudi soir, quand le site Metropoles a révélé que l'association Me Too Brasil avait reçu des dénonciations de plusieurs femmes, dont celle de la ministre de l'Egalité raciale, Anielle Franco, une militante respectée de la cause noire.