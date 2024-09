Budget: la Commission des Finances bredouille à Bercy mais un document important attendu jeudi

Eric Coquerel (LFI) et Charles de Courson (Liot) ont rencontré pendant une demi-heure la directrice du Budget et la secrétaire générale de Bercy, pour leur demander ces documents fixant les crédits maximum des ministères l'année suivante, tels qu'ils avaient été envoyés le 20 août par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal.

"Des autorités seront amenées à juger ces faits", a lancé M. Coquerel, estimant qu'ils contreviennent à la Constitution. M. de Courson a relevé à deux reprises que l'ancien ministre du Budget socialiste Jérôme Cahuzac, condamné pour fraude fiscale en appel en 2018, était "venu dans les services" de Bercy, en tant que président de la Commission des Finances : "il a voulu consulter les dossiers individuels de certaines personnalités, et on les lui a ouverts", a dénoncé le député de la Marne.

Mais comme la veille, on les leur a refusés, la directrice du Budget assurant, selon eux, qu'il s'agissait d'un ordre de Matignon. "Qu'est-ce que c'est que cette organisation de l'Etat, là on est dépassés!", s'est exclamé M. de Courson à la sortie.

Au passage, M. de Courson a révélé que le Premier ministre Michel Barnier lui avait demandé "s'il serait intéressé à rentrer au gouvernement".

"Je lui ai dit non tout de suite, car si vous voulez redresser les finances, il faut des choix courageux et donc avoir une majorité stable et faire des économies justes, or ces éléments aujourd'hui ne sont pas réunis". Il a qualifié "d'extrêmement difficile à ce jour" la mission de M. Barnier en termes budgétaires.

Les deux députés s'étaient déjà dits "en colère" mardi après n'avoir pu obtenir à Matignon les mêmes documents au motif, leur aurait-on avancé, qu'il ne s'agissait que de "documents préparatoires" au budget.