"Ça aurait pu être pire": le maire de Mazan s'excuse après ses propos polémiques sur l'affaire des viols

Un extrait de cet entretien a largement été diffusé sur les réseaux sociaux ainsi que dans l'émission française à grande audience C à Vous.

Dans la vidéo de quelques secondes, on entend l'édile évoquer le terrible procès qui se déroule ces derniers jours à Avignon et dans lequel 51 hommes sont accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot, droguée par son mari, et ce pendant 10 ans. "Ça aurait pu être pire, il n'y a pas eu d'enfants impliqués, aucune femme n'est morte", lâche-t-il face caméra. "Cela sera difficile pour la famille ils peuvent se reconstruire. Après tout, personne n'est mort."

Des excuses dans la foulée

Une vague d'indignation a suivi la diffusion de cette vidéo, ce qui a contraint le maire de la commune à s'excuser publiquement dans un communiqué sur Facebook. "On me reproche d'avoir minimisé la gravité des actes criminels abjects dont sont accusés les prévenus... Je comprends que ces propos choquent et j'en suis sincèrement désolé", écrit Louis Bonnet. "Je tiens à présenter mes excuses, notamment aux femmes blessées par la maladresse de certains mots prononcés sous la pression au micro d'un média étranger", a-t-il également indiqué tout en rappelant la "pression médiatique incessante" sur son village depuis l'ouverture du procès. "Cette histoire épouvantable meurtrit profondément notre commune."