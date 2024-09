Procès des viols de Mazan: contre l'avis de Gisèle Pelicot, la cour criminelle de Vaucluse prend une décision forte

La diffusion d'images mettant en cause les 51 accusés du procès des viols de Mazan se fera "à la demande d'une ou plusieurs parties" et en l'absence du public et de la presse, a décidé vendredi le président de la cour, contre l'avis de la principale victime.

Une décision forte que regrette l'un des avocats de Gisèle Pelicot. "Il faut qu'on ait le courage de se confronter à ce qu'est véritablement un viol" dans un procès qui "doit changer la société", a-t-il estimé vendredi.