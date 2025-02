"Ce sont des femmes abimées, donc faut cogner": les récents propos polémiques de Yann Moix ont-ils été blâmés?

Images et bandes sonores à l’appui, le journal Libération a révélé que l’écrivain et réalisateur a lui aussi tenu des propos homophobes et misogynes, tout en riant aux dires obscènes Gérard Depardieu en Corée du Nord qui ont fait le tour du monde il y a environ un an.

Dans l'émission Complément d'enquête, on entendait notamment le célèbre acteur indiquer, en observant une adolescente dans un car: "Elle avait une poitrine à manger, de petite." Lors d’une scène avec une jeune cavalière, il commentait également: "Si jamais il galope, elle jouit, c’est bien ma fifille ! Continue !"